Riverso al suolo ormai senza vita con alcune ferite d’arma da fuoco. Così è stato trovato un uomo di 40 anni ieri mattina, domenica 30 ottobre, in un campo a Castel Bolognese (Ravenna).

Il 40enne, di cui non si conoscono le generalità, sembra sia uscito di casa nel pomeriggio di sabato portando con sé i suoi fucili da caccia, ma non è chiaro se dovesse prendere parte ad una battuta. I familiari, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, non avendo più sue notizie, hanno denunciato la sua scomparsa e sono andati a cercarlo ritrovando il corpo tra i frutteti, in via Barignano.

Immediata la chiamata ai carabinieri che si sono precipitati sul posto. I militari dell’Arma della stazione locale ed i colleghi di Ravenna hanno avviato gli accertamenti e le indagini che dovranno far luce sulla vicenda. Dai primi riscontri, riporta Il Resto del Carlino, sul corpo sarebbero state rinvenute ferite d’arma da fuoco. Non sono stati trovati, però, i fucili che l’uomo aveva con sé e regolarmente deteneva.

Al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe quella dell’omicidio, ma non sarebbero del tutto escluse quelle del gesto estremo o dell’incidente di caccia. A chiarirlo con certezza saranno le indagini degli inquirenti e l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre sulla salma nelle prossime ore.

