Si aggrava il bilancio delle vittime sulle strade nel nostro Paese. Ieri mattina ad Aci Catena, in provincia di Catania, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un terrificante incidente verificatosi all’altezza di un incrocio.

La dinamica del sinistro non è ancora chiara: dalle prime informazioni sembra che il giovane fosse a bordo di una moto, insieme ad un amico coetaneo, quando, per cause ancora da determinare, sono finiti a terra per poi schiantarsi contro lo spartitraffico. I due sono stati trasportati in ospedale: nulla da fare per la vittima, mentre l’amico sarebbe in gravi condizioni.

Lutto ad Aci Catena, comune in provincia di Catania, per la morte di Mario Filetti, il ragazzo di 19 anni deceduto in un drammatico incidente stradale. Il sinistro ieri mattina, domenica 30 ottobre, all’incrocio tra le vie Generale Finocchiaro, Eremo Sant’Anna e Scale Sant’Anna.

Il 19enne viaggiava su una motocicletta, su cui si trovava anche un suo amico coetaneo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riportano i colleghi del quotidiano locale La Sicilia, i due sono caduti al suolo e successivamente contro uno spartitraffico.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di diversi mezzi. L’equipe medica, dopo le prime cure, ha trasportato i due motociclisti presso l’ospedale Cannizzaro di Catania. Purtroppo, per Mario i medici non hanno potuto far nulla. Il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso: troppo gravi le lesioni riportate nello scontro. L’amico, invece, è si trova ricoverato e pare versi in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Aci Catena che hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare la dinamica del sinistro. Non è chiaro, difatti, scrive La Sicilia, se si tratti di un incidente autonomo e chi fosse alla guida della motocicletta.

