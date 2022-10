Un ragazzo di 19 anni è morto ieri sera a Conversano, in provincia di Bari, dopo essere stato investito da un’auto a pochi metri di distanza dalla sua abitazione.

Era appena uscito da casa per trascorrere la serata insieme ad alcuni amici, ma è stato travolto e ucciso da un’auto, condotta da una 29enne. Questo il tragico destino di un ragazzo di soli 19 anni, deceduto ieri sera a Conversano (Bari).

La giovane automobilista si è subito fermata ed ha chiamato il numero unico per le emergenze, ma l’arrivo immediato dei sanitari non è servito a nulla: per il ragazzo investito era ormai troppo tardi. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri.

Si chiamava Ludovico De Pandis, il ragazzo di 19 anni rimasto vittima di un tragico incidente stradale, verificatosi nella serata di ieri, sabato 29 ottobre, a Conversano, in provincia di Bari.

Il giovane, secondo quanto appurato sino ad ora dalle forze dell’ordine, stava uscendo dalla propria abitazione, sita lungo la provinciale 101, per raggiungere alcuni amici con i quali avrebbe dovuto trascorrere la serata e che lo aspettavano a poca distanza. Improvvisamente, durante il tragitto, riporta la redazione di Fanpage, è sopraggiunta una Citroen C3, alla guida della quale si trovava una 29enne, che ha centrato in pieno la vittima scaraventandola sull’asfalto.

A chiamare i soccorsi la stessa automobilista, subito fermatasi dopo l’investimento, a cui hanno assistito anche gli amici del 19enne. Sul luogo della tragedia è arrivata l’equipe medica del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso di Ludovico: troppo gravi le lesioni riportate.

Accorsi anche i carabinieri della stazione locale che hanno provveduto ai rilievi e agli accertamenti di rito per determinare quanto accaduto. I militari dell’Arma, riferisce la redazione di Fanpage, hanno raccolto le testimonianze della 29enne, risultata negativa ai test tossicologici, e degli amici del ragazzo. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia.

