Sarebbe scivolato mentre stava tagliando delle legna nei boschi vicino ad un ruscello. Così avrebbe perso la vita un boscaiolo di 72 anni intorno alle 10 della mattinata di oggi ad Issengo, frazione del comune di Falzes (Bolzano).

L’intervento dei soccorsi del 118 è stato vano. L’equipe medica ha provato a rianimare il boscaiolo, ma alla fine ha potuto solo dichiararne la morte, sopraggiunta per le gravissime ferite che il 72enne avrebbe riportate nella caduta. Indagini in corso per stabilire la dinamica esatta.

La dinamica dell’incidente è ancora da determinare, ma sembra, secondo quanto riferisce Il Dolomiti, che il 72enne sia precipitato, per cause ancora da chiarire, in un dirupo mentre tagliava della legna nei pressi di un ruscello. Un volo nel vuoto, da un’altezza di diversi metric, che non gli avrebbe lasciato scampo.

Dopo la segnalazione al numero unico per le emergenze, sul luogo dell’accaduto sono arrivati in pochi minuti lo staff medico del 118 e gli uomini del Soccorso Alpino, a bordo di un elicottero. I soccorritori hanno raggiunto il punto in cui era finito l’anziano ed hanno avviato le manovre di rianimazione che, però, non sono valse a nulla. Alla fine si sono arresi costatandone la morte, che sarebbe sopraggiunta per le gravissime ferite riportate nella caduta.

Intervenute per gli accertamenti anche i carabinieri a cui ora è affidato il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia.

