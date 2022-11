Un ragazzo di 31 anni, padre di una figlia piccola, è morto lunedì sera per le ustioni riportate mentre accendeva il barbecue nel corso di una grigliata con gli amici.

Doveva essere una giornata di festa da trascorrere insieme agli amici, ma si è trasformata in tragedia con la morte di un ragazzo di 31 anni. È accaduto nella serata di lunedì a San Cataldo, comune della provincia di Caltanissetta.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato raggiunto da una fiammata mentre accendeva il barbecue. Inutile la corsa in ospedale, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. Feriti, ma non gravemente, due amici che avevano provato a domare le fiamme.

San Cataldo, ustionato mentre accende il barbecue alla grigliata: morto giovane padre

Nella serata di lunedì 31 ottobre, un ragazzo è morto durante una grigliata con alcuni amici che si erano riuniti per festeggiare Halloween in una campagna sita in contrada Vassallaggi a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. La vittima è Alessandro Tomasella di 31 anni.

La dinamica esatta della tragedia non è ancora chiara. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Mattino, Alessandro stava accendendo il barbecue, ma improvvisamente sarebbe stato investito da un ritorno di fiamma, forse provocato dall’utilizzo di un liquido infiammabile. Il tutto sotto gli occhi degli amici, due dei quali avrebbero provato a spegnere le fiamme rimanendo ustionati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Muore a 22 anni, il pirata della strada era ubriaco e drogato

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. L’equipe medica ha trasportato d’urgenza il 31enne all’ospedale di Caltanissetta. Considerate le sue condizioni, i medici hanno optato per il trasferimento presso il reparto Grandi Ustionati di Catania, dove poco dopo è deceduto per le gravissime lesioni riportate. In ospedale anche i due amici che non avrebbero riportato gravi ferite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia nei boschi: ragazzo muore raggiunto da un colpo di fucile

I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno ora indagando per determinare la dinamica di quanto accaduto. L’autorità giudiziaria, riportano i colleghi de Il Mattino, non ha ritenuto necessari ulteriori accertamenti sulla salma, già restituita ai familiari per le esequie.

Dolore e sconforto a San Cataldo per la tragica morte del 31enne che lascia la compagna ed una figlia piccola.

RAVE A MODENA, LA POLIZIA SGOMBERA. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE