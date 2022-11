Uno scontro frontale, avvenuto questa mattina sulla provinciale 299 a Varallo Sesia (Vercelli), è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Incidente mortale questa mattina lungo la provinciale 299 nel territorio di Varallo Sesia (Vercelli). Un pick-up, condotto da un ragazzo di 22 anni, si è scontrato frontalmente con un camion, alla guida del quale si trovava un uomo.

Ad avere la peggio il giovane che è deceduto sul colpo. A nulla è valso l’intervento tempestivo dei sanitari del 118. Soccorso il conducente del mezzo pesante, rimasto lievemente ferito. La dinamica del frontale è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese, dove si registra l’ennesima vittima. Questa mattina, mercoledì 2 novembre, un ragazzo di 22 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, ha perso la vita in un incidente. La tragedia intorno alle 7 sulla provinciale 299 all’altezza di Varallo Sesia, piccolo comune in provincia di Vercelli.

Stando alle primissime informazioni, riportate dai colleghi di Sky Tg24 e da alcune testate locali, il 22enne stava viaggiando alla guida del suo pick-up quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha impattato frontalmente con un camion che procedeva nel senso di marcia opposto. Uno scontro molto violento in seguito al quale il veicolo è rimasto incastrato sotto la parte anteriore dell’autoarticolato.

In pochi minuti sul luogo dell’impatto sono arrivati lo staff medico del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il giovane, deceduto sul colpo. Ferito lievemente, invece, si legge sull’articolo di Sky Tg24, il conducente del mezzo pesante.

Come da prassi, sono accorsi anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire con precisione la dinamica e le cause del sinistro costato la vita al 22enne. Non è ancora chiaro, difatti, quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta provocando il frontale.

