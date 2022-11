La Polizia di Milano sta indagando sulla morte di un uomo di nazionalità straniera, trovato morto la scorsa notte davanti ad un parco del capoluogo lombardo.

Giallo a Milano, dove un uomo di 41 anni è stato trovato privo di vita in un’area verde davanti al “boschetto della droga” durante la scorsa notte. A segnalare l’accaduto sarebbero stati alcuni passanti che, notato il corpo senza vita del 41ennne, hanno chiamato i soccorsi.

Presso il parco sono arrivati gli operatori sanitari che hanno potuto solo dichiarare il decesso dell’uomo. Ora sono in corso le indagini della Polizia del capoluogo lombardo, intervenuti sul posto, per determinare le cause della morte.

Milano, 41enne trovato privo di vita davanti ad un parco: indagano gli agenti della Polizia

La scorsa notte, tra martedì 1 e mercoledì 2 novembre, il cadavere di un uomo di 41 anni è stato rinvenuto a Milano. La terrificante scoperta in un’area verde davanti a quello che è stato ribattezzato come “il boschetto della droga”, in passato nota zona di spaccio poi riqualificata grazie all’intervento di Italia Nostra.

L’allarme, scrive la redazione locale di Milano Today, sarebbe scattato intorno alle due quando qualcuno, forse dei passanti, hanno chiamato il centralino del 118 segnalando la presenza del corpo in via Sant’Arialdo. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto di un’ambulanza. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un uomo

Insieme ai soccorsi sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno provveduto agli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine hanno identificato il 41enne di nazionalità tunisina, di cui non sono state rese note le generalità, ed ora stanno cercando di chiarire quali siano le cause che hanno provocato la morte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ustionato durante la grigliata con gli amici: morto giovane padre

Da quanto riscontato al momento, scrivono i colleghi di Milano Today, il cadavere pare non presentasse alcun segno di violenza. Non si esclude che l’uomo possa essere deceduto in seguito ad un’overdose da sostanze stupefacenti. A stabilirlo con certezza saranno i successivi accertamenti degli investigatori.