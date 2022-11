Federica Pellegrini, il “tradimento” a Matteo è un colpo al cuore. Beccata a scambiarsi teneri baci in un VIDEO

Federica Pellegrini beccata a darsi baci appassionati, i fan sono senza parole: ecco cos’ha combinato la Divina.

Federica Pellegrini conosciuta anche come la Divina, è considerata la più forte nuotatrice azzurra della storia sportiva dell’Italia. Durante le gare è riuscita a portarsi a casa 19 medaglie mondiali e 2 olimpiche.

Ha iniziato la sua preparazione verso il successo da piccolina, tantissimi sono stati i sacrifici e le rinunce che ha dovuto fare nel corso del tempo ma ha sempre considerato queste rinunce come un valore aggiunto dal momento che la forza e la tenacia l’hanno resa una campionessa inimitabile.

Solo due anni fa, alle olimpiadi di Tokyo ha detto addio al nuoto agonistico, è stata una decisione sofferta ma meditata, 33 anni sono troppi per gareggiare al massimo della potenza.

Naturalmente questo percorso verso la normalità è stato supportato oltre che dalla famiglia anche dall’allenatore Matteo Giunta, oggi suo marito.

Federica lo trova irresistibile e lo strapazza di baci

In milioni seguono la Divina su Instagram dove vanta milioni di follower, ogni giorno l’ex nuotatrice olimpionica posta piccoli momenti di quotidianità, la colazione, lo sport, lo shopping, la spesa e qualche viaggio.

Questa assoluta normalità fa si che la sua community virtuale sia sempre più unita ed affiatata. Non passa giorno che non venga postato un reel, un video oppure una fotografia.

L’ultimo video ha davvero steso tutti, Matteo e Federica baciano all’unisono la loro cagnolina, un vero tradimento per il marito della nuotatrice che ama alla follia la sua amica pelosa.

L’allenatore e la Pellegrini vanno a tempo di musica baciando all’unisono la Bulldog Francese che si becca tantissime coccole e guarda con gli occhi spalancati davanti a se.

Non è la prima volta che Federica posti un contenuto con i suoi amici pelosi, come sappiamo li ama alla follia e non passa giorno che non siano tutti nei suoi pensieri.

