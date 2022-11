Un uomo di 46 anni è rimasto vittima di un tremendo incidente stradale questa mattina lungo la Cassia Nord all’altezza di Monteriggioni, in provincia di Siena.

Questa mattina a Monteriggioni, in provincia di Siena, un uomo di 46 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La vettura, condotta dalla vittima, avrebbe sbandato mentre percorreva la Cassia Nord e successivamente si sarebbe schiantata contro un albero.

A nulla è valso il tempestivo arrivo dei soccorsi del 118 che, una volta sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell’automobilista. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Monteriggioni, si schianta in auto contro un albero sulla Cassia Nord: morto un 46enne

Ancora vittime sulle strade italiane. L’ultima in ordine cronologico questa mattina, venerdì 4 novembre, a Monteriggioni, centro della provincia di Siena, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita.

La vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, stava percorrendo la strada Cassia Nord alla guida della sua auto. Per cause ancora da chiarire, riportano i colleghi de La Nazione, ha perso il controllo della vettura che ha sbandato e successivamente si è schiantata contro un albero a bordo della carreggiata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto si schianta contro una cunetta: morto giovane padre, gravissimi due amici

In seguito al violentissimo impatto, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco, allertati da alcuni automobilisti di passaggio. I soccorritori hanno estratto il conducente dall’abitacolo ed avviato le manovre salvavita: purtroppo, però, era ormai troppo tardi. Alla fine si sono dovuti arrendere all’evidenza dichiarando la morte del 46enne. Fatali le lesioni riportate nello schianto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambino di un anno arriva morto in ospedale: indagano i carabinieri

I carabinieri hanno condotto i rilievi attraverso i quali si dovrà ricostruire la dinamica del terribile sinistro e appurare le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla vittima. Per rimettere in sicurezza la carreggiata e consentire i rilievi dei militari dell’Arma, riporta la redazione de La Nazione, il tratto della Cassia Nord è stato chiuso al traffico.

PRINCIPE HARRY NON E’ IL FIGLIO DI RE CARLO? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE