Un giovane padre di 31 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi ieri sera sulla provinciale 10 tra Bono e Buddusò, in provincia di Sassari. Gravissimi due amici.

Gravissimo incidente stradale nella serata di ieri lungo la provinciale 10 nel tratto tra Bono e Buddusò, in provincia di Sassari. Un’auto con a bordo tre giovani, per cause da stabilire, ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro una cunetta a lato della carreggiata.

Nello schianto uno dei tre occupanti, un 31enne, ha perso la vita, mentre gli altri due sono rimasti gravemente feriti e trasportati in ospedale dal personale medico intervenuto sul posto. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

Un ragazzo è morto ed altre due persone sono rimaste ferite in maniera grave in un incidente stradale. È accaduto ieri sera, giovedì 3 novembre, sulla provinciale 10 tra Bono e Buddusò, entrambi comuni della provincia di Sassari. La vittima è Paolo Zarra, allevatore 31enne residente a Berchiddeddu, frazione di Olbia.

Zarra viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme a due amici con i quali stava andando a mangiare una pizza in un ristorante. Durante il tragitto, riportano i colleghi de L’Unione Sarda, la vettura ha sbandato improvvisamente ed ha poi concluso la sua corsa contro una cunetta.

Dopo l’impatto, in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Per Zarra, sbalzato dall’abitacolo, non c’è stato nulla da fare: l’equipe medica dopo vari tentativi di rianimazione ha constatato il decesso provocato dalle lesioni riportate. Gli altri due occupanti del veicolo, scrive L’Unione Sarda, sono stati trasportarti d’urgenza presso l’ospedale di Nuoro, dove si trovano ricoverati ora in gravissime condizioni.

I carabinieri, giunti sul luogo del sinistro, si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti per risalire alla dinamica e alle cause dell’incidente costato la vita al 31enne, che lascia una figlia di soli 5 mesi.

