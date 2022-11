Ieri mattina, un bambino di un anno è stato trasportato dai genitori in ospedale a Palermo: purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

I carabinieri di Palermo stanno indagando sulla morte di un bambino di appena un anno. Il piccolo, nella mattinata di ieri pare abbia manifestato alcune difficoltà respiratorie in casa ed i genitori avevano deciso di portarlo in ospedale.

Qui i medici, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. I militari dell’Arma, avvisati dai sanitari, hanno avviato tutti gli accertamenti del caso e le indagini che dovranno far luce sul drammatico episodio.

Palermo, bambino di appena un anno arriva morto in ospedale: indagini in corso

Una vera e propria tragedia quella consumatasi nella giornata di ieri, giovedì 3 novembre, a Palermo, dove un bambino di un anno è deceduto improvvisamente per cause ancora da determinare con certezza.

Secondo le prime informazioni, riportate dalle testate locali e dai colleghi di Fanpage, il piccolo sembra abbia accusato dei problemi respiratori mentre si trovava in casa, circostanza che avrebbe spinto i genitori a chiamare il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Agguato davanti a un bar: uomo ucciso mentre festeggia il compleanno

Dopo la richiesta di intervento, però, probabilmente per non perdere tempo nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, i genitori hanno deciso di portarlo d’urgenza presso l’ospedale Villa Sofia. All’arrivo presso il nosocomio del capoluogo siciliano, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del bimbo, che sarebbe giunto già in arresto cardiocircolatorio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bimba di 4 anni muore, in casa c’erano la mamma e la nonna

I medici, dunque, hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri, precipitatisi prima presso l’ospedale e successivamente presso l’abitazione della coppia per gli accertamenti del caso che dovranno determinare le cause della morte. In tal senso, riporta Fanpage, sulla salma nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia dalla Procura della Repubblica di Palermo che coordina le indagini sul caso.

La salma, nell’attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita presso l’obitorio del Policlinico del capoluogo.

PRINCIPE HARRY NON E’ IL FIGLIO DI RE CARLO? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE