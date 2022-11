Paola Barale, che figuraccia! La produzione di Ballando scopre la verità

Cos’ha fatto Paola Barale? La showgirl è stata scoperta, la produzione di Ballando non ha più dubbi. La decisione presa.

Ballando con le Stelle, mai come quest’anno, è ricco di colpi di scena. Milly Carlucci, la padrona di casa da sempre volto dello show dance, accompagna gli italiani in prima serata il sabato sera.

La competizione, dopo le prime puntate di assestamento, è entrata nel vivo, moltissime coppie si allenano per eccellere nell’esibizione in diretta ma è capitato, che qualcuno si sia lamentato e non si sia concentrato al 100% sulla performance.

Gianni Sperti, opinionista ad Uomini e Donne, mette il pepe tra i concorrenti e dietro le quinte sono in molti a dannarsi. Paola Barale, da sempre conosciutissima dal mondo televisivo e dagli italiani, ha riscosso grande successo, ed è tornata sulla cresta dell’onda.

Come sappiamo ha avuto una relazione con Gianni Sperti e pare che il gossip sia tornato anch’esso alla ribalta. E’ emerso un dettaglio che ha lasciato il pubblico di Ballando senza parole, lo spoiler è stato fatto dalla produzione.

Ecco cos’è stato scoperto sul conto di Paola Barale

Il magazine Oggi riporta una dichiarazione che ha fatto tremare e non poco Paola Barale: “Per colpa sua non possiamo dedicarci agli altri”, si sente dietro le quinte della produzione, ma in che senso?

Pare che la showgirl abbia creato non pochi problemi nel backstage della trasmissione di Milly Carlucci. Sotto accusa il suo temperamento e comportamento che a quanto pare darebbe molto fastidio a tutti i concorrenti, compresi i maestri.

Il problema riguarda gli abiti di scena, non i rapporti con i partecipanti. La sartoria Rai si è lamentata del fatto che alla showgirl non stia bene nulla e che abbia messo sotto torchio le sarte che starebbero lavorando il doppio.

Ricordiamo che la sartoria lavora tutta la settimana per gli abiti di scena, avendo poco tempo a disposizione non è possibile creare per maestri e concorrenti abiti troppo elaborati per cui bisogna arrangiarsi e questo alla Barale non va giù.