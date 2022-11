Un ragazzo di soli 17 anni è morto colto da un malore mentre dormiva nella casa dove abitava a Bari. Inutile il trasporto d’urgenza in ospedale.

Un fulmine a ciel sereno che ha scosso l’intera comunità di Bari: un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre dormiva. A trovarlo privo di sensi sul letto, è stata la nonna con la quale il giovane viveva.

I soccorritori sono intervenuti presso l’appartamento ed hanno provato a rianimare il 17enne, poi trasportato in ospedale, dove i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Per determinare le cause della morte è stata già disposta l’autopsia.

Bari, trovato senza vita nel letto di casa: Gigi stroncato da un malore a soli 17 anni

Lutto a Bari, dove nella serata di lunedì 14 novembre un ragazzo è morto mentre si trovava nell’abitazione dove viveva. Si tratta di Gigi Pascazio, 17enne studente del Liceo Ettore Majorana del capoluogo pugliese. Proprio l’istituto ha dato la notizia con un post di cordoglio.

Da quanto ricostruito, scrivono varie testate locali e la redazione di Today, il giovane si era messo a dormire in casa della nonna, dove viveva ormai da tempo in seguito al decesso della madre, avvenuto qualche anno fa. La nonna, andando a svegliarlo per cena, si è accorto che il 17enne non dava segni di vita: tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Investito in bici da un’auto: uomo muore in ospedale

La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118, arrivato a bordo di un’ambulanza. Dopo i primi tentativi di rianimazione, i sanitari hanno caricato il giovane sull’ambulanza e lo hanno trasportato all’ospedale San Paolo di Bari. Purtroppo, all’arrivo presso il nosocomio non c’è stato nulla da fare: i medici hanno solo potuto dichiararne il decesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Omicidio-suicidio all’alba: uomo uccide la moglie e si toglie la vita

A stroncare Gigi potrebbe essere stato un infarto fulminante che lo avrebbe colto nel sonno. A fare chiarezza sarà l’esame autoptico che, riferisce Today, è stato già disposto sulla salma e verrà effettuato nelle prossime ore. Non si esclude una possibile malformazione genetica, considerato che la madre era morta in circostanze analoghe all’età di 24 anni.