Costanza Caracciolo, il vestito è troppo scollato: si apre sulla parte più bella: “Che bombe!!” – FOTO

Costanza Caracciolo fa vibrare i maschietti, il vestito è davvero troppo scollato e si vede tutto: in milioni esultano.

Nata a Lentini nel 1990, Costanza Caracciolo è conosciuta dal pubblico italiano per essere stata la velina bionda di Striscia la Notizia, tg satirico in onda su Canale 5 in prima serata. Vinse il titolo insieme alla collega ed amica Federica Nargi, le due ragazze (bionda e bruna) rimasero nel cast di Striscia dal 2008 al 2012.

Non solo veline ma anche attrici, Costanza e Federica hanno recitato nel film di Massimo Morini Capitan Basilico 2 – I fantastici 4+4, riscuotendo un discreto successo nel settore. Insieme parteciparono anche allo show Pechino Express, gareggiando sfidando altre coppie in giro per la Città, anche questa fu un’esperienza davvero incredibile che ha rafforzato ancor di più il loro legame.

Attualmente Costanza lavora come modella di alcuni brand ma anche come influencer, è la compagna dell’ex calciatore Christian Vieri, insieme hanno messo su famiglia diventando genitori di Stella ed Isabel.

Voci di corridoio sostengono che Christian e Costanza si siano sposati in segreto nel 2019, ma sulla faccenda nessuno si è mai espresso ne tantomeno abbiamo visto una fede sulle loro dita.

Una vera dea, Costanza Caracciolo fa sognare ad occhi aperti

Costanza è molto seguita, su Instagram vanta milioni di follower che la seguono con interesse ed amore. Negli anni l’ex velina si è fatta conoscere meglio ed ha mostrato un lato di se che in pochi conoscevano.

La showgirl è una persona gentile, premurosa, altruista, che ama comunicare con i suoi amici virtuali, ogni scusa è buona per salutarli e per mostrar loro cosa sta combinando durante le sue interminabili giornate.

Una recente foto ha scatenato il web, Costanza ha postato uno scatto che la ritrae con un vestitino color oro molto succinto, morbido sul prosperoso décolleté. La scollatura non lascia scampo ai maschietti che riempiono di commenti e cuoricini la loro amica del cuore: “Che bombe!!” confessa qualcuno senza peli sulla lingua ed in milioni approvano al commento di apprezzamento.