Maddalena Corvaglia infiamma il web: “…me la suca”. La FOTO è inequivocabile: “Vacci piano”

Maddalena Corvaglia lascia a bocca aperta i fan, la dichiarazione è inaspettata. Ma cosa l’ha spinta a dire una cosa simile?

Nata a Galatina nel 1980, Maddalena Corvaglia prima di esordire come velina bionda di Striscia la Notizia, tg satirico in onda su Canale 5 in prima serata, ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza.

A soli 17 anni ha vinto il titolo di Miss Wella Umbria per poi catapultarla nel magico mondo di Miss Italia. Dopo aver conseguito la maturità classica partecipò al programma Veline, vinse l’edizione insieme ad Elisabetta Canalis (velina mora).

Inizia per Maddalena un momento trionfale per la sua carriera, a darle man forte c’era la sua inseparabile amica e collega Elisabetta, le due ragazze vivevano in simbiosi, purtroppo però alcune divergenze su degli investimenti in America, le hanno allontanate in modo irreversibile.

Maddalena Corvaglia senza peli sulla lingua, dice sempre ciò che pensa

Maddalena è molto seguita sui social dove lavora come influencer, ogni giorno è buono per mostrare agli amici come sta svolgendo la sua giornata e cosa le sta più a cuore.

L’ex velina di Striscia la Notizia, ha lasciato senza parole i suoi fan virtuali, una frase postata senza peli sulla lingua ha fatto non poco discutere però in milioni erano d’accordo con lei.

Nessuno avrebbe pensato che potesse arrivare a tanto ma cos’è successo esattamente? Maddalena ha postato una foto sui suoi profili social, è solare come sempre, ha i capelli acconciati in una treccia laterale e girando per la città si è imbattuta in un murales.

“Ciò che non mi uccide me la suca….”recita la frase esposta sul muro, la Corvaglia divertita controbatte: “Quando si dice…il dono della sintesi”, in molti hanno apprezzato la dicitura schietta e sincera, qualcuno risponde con approvazione, altri con emoticon. In pochi minuti la foto è diventata virale ed ha fatto il giro del web. Qualcuno ha anche scritto: “Vacci piano”, con tanto di faccine sorridenti…il motivo non è stato specificato.