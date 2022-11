A San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, nella mattinata di ieri è morta una donna di 59 anni in un terribile incidente stradale. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Una donna di 59 anni ha perso la vita in un tragico incidente nella tarda mattinata di ieri a San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso. La donna era alla guida della sua auto che è entrata in collisione con un camion.

Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo alla donna, deceduta sul colpo. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri.

Un terrificante incidente è costato la vita ad una donna. La tragedia nella tarda mattinata di ieri a San Zenone degli Ezzelini, comune in provincia di Treviso. La vittima è Monica Picco, 59enne originaria di San Daniele del Friuli, ma residente nel comune del trevigiano.

La 59enne era uscita di casa per andare a fare la spesa. Secondo le prime informazioni, riportate da Il Gazzettino, mentre percorreva via Beltramini alla guida della sua Opel Meriva, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente con un camion, condotto da un uomo di 41 anni. Il violento urto ha completamente distrutto la vettura.

Tempestivo l’intervento dei soccorritori del 118. I sanitari, purtroppo, però, non hanno potuto far nulla per l’automobilista: ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo subito dopo l’impatto. Non ha riportato alcuna conseguenza, invece, scrive Il Gazzettino, il 41enne che era alla guida del camion.

Oltre ai sanitari, in via Beltramini sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge per determinare la dinamica esatta del frontale e le cause.

Dolore e sconforto a San Zenone degli Ezzelini: l’intera comunità si è stretta al dolore dei familiari di Monica Picco che lascia tre figli.