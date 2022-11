Un ragazzo disabile di soli 16 anni è stato trovato morto martedì mattina nell’abitazione dove viveva con la madre a Carnate (Monza e Brianza). Indagano i carabinieri.

A chiamare le forze dell’ordine è stato il padre che non riusciva a contattare telefonicamente il figlio. I carabinieri hanno raggiunto l’appartamento, dove era presente la badante a cui era stato affidato il ragazzo dalla madre, partita per una vacanza. Ora si indaga per chiarire le cause della morte: l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.

Un ragazzo tetraplegico di 16 anni è stato trovato morto martedì mattina, 15 novembre, a Carnate (Monza e Brianza).

L’adolescente viveva con la madre, separata dal marito, in un appartamento di viale Brianza. La donna, secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, era partita per una vacanza all’estero con il nuovo compagno affidando il figlio ad una badante. Il padre, che, invece, vive a Torino, nella mattinata di martedì aveva provato a contattare il 16enne telefonicamente, ma considerate le mancate risposte, ha chiamato subito i carabinieri.

I militari dell’Arma, ricevuta la segnalazione, si sono precipitati presso l’abitazione, dove era presente la badante. Intervenuto anche il medico legale che ha constatato il decesso dell’adolescente, trovato senza vita riverso sul suo letto. Dai primi riscontri, riportano i colleghi de Il Corriere della Sera, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza sul corpo e nessuna traccia nell’appartamento che possa far ipotizzare una morte violenta.

La Procura della Repubblica di Monza ha aperto un fascicolo d’inchiesta per determinare con precisione cosa possa aver causato la morte del 16enne. In tal senso è stata già disposta l’autopsia sulla salma che verrà effettuata nelle prossime ore. Al momento nessuno risulta essere iscritto sul registro degli indagati.