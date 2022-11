La casa di Ornella Muti è una vera reggia, lo sfarzo abbonda sia dentro che fuori, l’avete mai vista? E’ davvero bellissima.

L’attrice Ornella Muti ama postare sempre nuovi contenuti sui social, soprattutto Instagram che considera come la sua vetrina virtuale che le permettere di stare a contatto con i milioni di fan che la seguono ormai da anni.

Conduce una vita molto libertina, consacrata dal vivi e lascia vivere, così come la sua primogenita Naike Rivelli, entrambe sono l’una la spalla dell’altra dal momento che Ornella quando la diede alla luce era sola. L’attrice non ha mai rivelato l’identità del padre di sua figlia, in molti pensano possa essere Adriano Celentano visto che tra i due attori c’è stata una relazione extraconiugale ma nessuno ha mai smentito o confermato l’ipotesi.

Una casa davvero lussuosa, da far girare la testa: allucinante

Ad ogni modo anche senza compagno, Ornella si è costruita una vita ed una carriera con le sue mani, mettendo al mondo altri figli. Tutti vivono in estrema simbiosi, si vogliono un gran bene e spesso e volentieri si ritrovano a casa dell’attrice.

A proposito di casa, avete mai visto la sua abitazione? E’ un bellissimo casale in campagna molto chic, Ornella si è circondata di verde e di natura, le sue giornate sono sempre piene e soddisfacenti dal momento che c’è sempre tanto da fare.

Possiede diversi animali da compagnia specie i maialini, che scorrazzano fuori e dentro casa come se fossero dei cagnolini.

Nonostante sia una star a livello internazionale, Ornella si bea delle piccole cose. Ama moltissimo i fiori che raccoglie con le sue mani in giardino per adornare vari punti della casa.

Spesso regala piccoli home tour e dai video possiamo captare come l’attrice abbia una personalità frizzante ed allegra, tutto è coloratissimo proprio come il suo animo e la sua travolgente voglia di vivere.