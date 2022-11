Nella serata di ieri a Boscochiaro di Cavarzere (Venezia), un uomo di 40 anni ha perso la vita dopo che il furgone che guidava è uscito di strada finendo nel fiume Adige.

È Mattia Moretto, artigiano di 40 anni, la vittima dell’incidente verificatosi intorno alle 19:30 di ieri, sabato 19 novembre, a Boscochiaro, piccola frazione del comune di Cavarzere, in provincia di Venezia.

Moretto stava percorrendo via Argine Sinistro alla guida di un furgone. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, in località Sant’Antonio, riferisce la stampa locale e la redazione di Polesine24, il 40enne ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato più volte, è finito nel fiume Adige inabissandosi. Alcune persone, sentendo un tonfo, hanno dato subito l’allarme.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre dei sommozzatori che hanno subito avviato le ricerche per individuare il furgone. Dopo alcune ore, le squadre hanno recuperato il veicolo ed estratto dall’abitacolo il 40enne, affidato poi all’equipaggio del 118 che ha potuto solo constatarne la morte.

Ad indagare sull’incidente ora i carabinieri, accorsi sul posto insieme ai soccorsi. Da stabilire le cause che hanno fatto finire fuori strada il veicolo: non si esclude possa essersi trattato di un malore che avrebbe colto Moretto alla guida facendogli perdere il controllo del mezzo.

Sconvolta l’intera comunità di Boscochiaro, dove il 40enne che, riporta Polesine24, lascia la moglie e due figli, era molto conosciuto.