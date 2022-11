Un uomo di 82 anni ha perso la vita ieri a Bosentino, in provincia di Trento, dopo essere stato travolto dal motozappa che stava utilizzando in suo terreno.

Un drammatico incidente mentre lavorava con il motozappa in uno dei terreni di sua proprietà è costato la vita ad un uomo di 82 anni. È accaduto nella giornata di ieri a Bosentino, frazione nella provincia di Trento.

A scoprire il corpo sono stati i soccorritori, allertati dalla moglie dell’anziano che, preoccupata del mancato rientro del marito in casa, ha lanciato l’allarme. Secondo una prima ricostruzione, l’82enne sarebbe caduto mentre utilizzava il motozappa che poi l’avrebbe travolto colpendolo alla schiena.

Bosentino, travolto dal motozappa mentre lavora in un suo terreno: muore uomo di 82 anni

Tragedia nella giornata di ieri, sabato 19 novembre, a Bosentino, piccola frazione del comune dell’Altopiano della Vigolana, in provincia di Trento, dove un uomo è morto mentre lavorava in un suo terreno. Si tratta di Flavio Ianeselli, di 82 anni.

L’anziano nel pomeriggio aveva lasciato la sua abitazione per andare ad effettuare dei lavoretti nei suoi campi in via alla Mandola. Dopo alcune ore, riferiscono diverse fonti locali tra cui la redazione de Il Dolomiti, la moglie, non vedendolo rincasare, ha chiamato le forze dell’ordine. Scattato l’allarme, è stata attivata la macchina dei soccorsi: presso il terreno sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Trento che hanno rinvenuto il corpo di Ianeselli.

I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far nulla per l’82enne, di cui è stato possibile solo constatarne la morte. I militari dell’Arma hanno subito effettuato gli accertamenti per determinare quanto accaduto con precisione.

Dalle prime ricostruzioni, riferiscono i colleghi de Il Dolomiti, pare che l’anziano stesse utilizzando il motozappa quando improvvisamente è scivolato al suolo ed il macchinario lo ha travolto colpendolo alla schiena. Non è escluso che l’uomo possa essere caduto a causa di un malore.