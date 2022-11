Leonardo Carpin, morto a 28 anni: amava la musica e gli animali

Leonardo Carpin, giovane di 28 anni è morto schiantandosi contro un palo. Una tragedia che ha scosso l’intera collettività.

Non ci sono parole per descrivere un simile dolore, Leonardo Carpin di 28 anni è morto schiantandosi contro un palo di cemento. Il giovane originario di Massanzago, Padova, si stava recando a lavoro.

L’impatto è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, l’intera cittadina è sotto shock dal momento che tutti conoscevano Leonardo come un ragazzo gioviale, sensibile e sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno.

Leonardo Carpin, 28 anni, stava andando a lavoro poi lo schianto

La tragedia si è consumata venerdì mattina intorno alle 8.00 in via Commerciale a Santa Giustina in Colle, Padova. L’auto guidata dal 28enne è uscita fuori strada in maniera del tutto autonoma.

La folle corsa è terminata contro un palo di cemento, per liberare Leonardo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento dello schianto il giovane si stava recando a lavoro, forse la velocità sostenuta ha provocato lo sbandamento del veicolo.

Leonardo ha perso il controllo dell’auto ed è morto sul colpo nell’incidente. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi dai passanti che hanno assistito alla scena. Il 118 intervenuto tempestivamente sul posto ha cercato di rianimare il ragazzo senza però riuscirci.

L’impatto è stato troppo forte e i medici hanno poi constatato il decesso a causa delle lesioni riportate. Nel frattempo amici e parenti ricordano Leonardo su facebook, un tam tam di messaggi di cordoglio che gli rendono omaggio: “Sei stato un buon amico, buon viaggio”, si legge sul suo profilo, ed ancora: “Qualcuno ti ha voluto con se ma per noi era troppo presto lasciarti”.

Inutile dire che la famiglia e gli amici sono sotto shock, doveva essere una normalissima mattinata tra ufficio e qualche commissione, purtroppo si è trasformata in una vera tragedia. Gli inquirenti stanno indagando sulle possibili cause dell’incidente, non è escluso che l’auto sia slittata sull’asfalto bagnato.

Leonardo aveva due grandi passioni, gli animali e la musica. Il giovane non si separava mai dal suo Aky, un cane husky. Subito dopo il diploma aveva iniziato a cercare lavoro e l’occasione della vita è arrivata, finalmente una buona occupazione presso l’azienda Dimetal a pochi metri dal luogo dell’incidente mortale. Adorava la musica techno, il suo grande amore era Aky, un cane bianco e nero che oggi piange la sua dipartita.