Salt Bae ha sollevato un polverone di polemiche sui social per aver pubblicato un conto da 161mila euro: cosa hanno mangiato i suoi clienti.

Salt Bae è lo pseudonimo di Nusret Gokce, uno degli imprenditori e ristoratori più famosi al mondo. Il classe 1983 possiede una catena di steak house ed è stato il creatore di una tecnica per preparare e condire la carne che si è trasformata rapidamente in un fenomeno virale.

Il turco, in tutti questi anni, ha aperto ristoranti a Istanbul, ad Abu Dhabi, a Dubai, a Dallas, ad Ankara, a Gedda, a Londra, a Mykonos, a New York e a Los Angeles. Nusret ha in programma di aprire ulteriori ristoranti in altre zone del mondo. Da qualche ora, però, il suo nome è finito sulle copertine dei giornali di tutto il pianeta.

Salt Bae pubblica un conto da 161mila euro: cosa hanno mangiato i clienti

Abu Dhabi, in questo weekend di novembre, ha ospitato l’ultimo Gran Premio di Formula 1. Max Verstappen ha vinto la sua diciassettesima gara stagionale, mentre Charles Leclerc e Sergio Perez hanno completato il podio. Con un evento di questa portata, tantissime persone sono andate nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Qualcuno ha avuto anche la grande idea di fermarsi a mangiare in uno dei ristoranti di Salt Bae.

Il grande imprenditore ha deciso di condividere il conto che ha dato ad un tavolo di 14 persone. Come si legge sullo scontrino, i clienti hanno pagato ben 615065.00 dirham, equivalenti a 161mila euro. “La qualità non è mai troppo costosa“, ha scritto in didascalia il noto Nusret. Ma cosa hanno consumato queste 14 persone?

Per prima cosa, leggendo lo scontrino, saltano agli occhi le cinque bottiglie di vino rosso Petrus (per un totale di 85.404 euro), le due di Petrus 2009 Louis XIII (52.562 euro) e una di Chateau Margaux (4.072 euro). Qualcuno ha ordinato una birra Heineken, venduta a 14 euro da Salt Bae. 19,55 euro per un Negroni e 47 euro per 4 virgin mojit. 106 euro per nove bottiglie di acqua naturale e 72 per le sei di acqua frizzante.

Per quanto concerne la carne, gli ospiti hanno mangiato due Istanbul steaks ricoperte di foglia d’oro (2.370 euro), due Ottoman steaks (1.444 euro), due filetti di manzo (1.181 euro) e 11 bistecche di manzo (1.025 euro). Il post è diventato subito virale e ha catturato tantissime critiche. C’è chi ha scritto di non voler più seguire il turco e c’è chi ha puntato il dito contro un’ostentazione evitabile in questo particolare periodo storico. Una cosa è certa: lo scontrino ha fatto velocemente il giro del mondo e ha scioccato tantissime persone.