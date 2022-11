Al momento il bilancio delle vittime è di 10 persone, a sparare sarebbe stato il proprietario del supermercato che poi si è tolto la vita. L’attacco è avvenuto ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia e la notizia è stata diramata dalla Bbc.

Non solo morti ma anche decine di feriti, la tragedia si è consumata dopo le 22 ora locale. Al momento non è chiaro per quale motivo il direttore del supermercato abbia agito. Seguiranno aggiornamenti.