Un uomo di 49 anni è deceduto in un tragico incidente stradale. È accaduto intorno alle 5:15 di ieri, martedì 22 novembre, sulla strada provinciale 26 Destra Bradano tra Miglionico e Matera.

La vittima si trovava alla guida di un camion che trasportava blocchi di cemento. Per cause ancora da chiarire, scrivono i colleghi de Il Mattino, il 49enne ha perso il controllo del mezzo pesante che, dopo aver sbandato, ha sfondato il guardrail ed è precipitato da un viadotto. In seguito al volo di diversi metri, il carico avrebbe schiacciato la motrice sulla quale viaggiava il camionista, rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Intervenuti sul posto le squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 49enne affidandolo alle cure del personale medico a cui non è rimasto altro che dichiararne la morte: troppo gravi le lesioni riportate.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Matera, i colleghi di Miglionico e gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire le cause del sinistro e stabilire le ragioni che hanno fatto perdere il controllo del mezzo alla vittima. Per permettere le operazioni di soccorso, scrive Il Mattino, il tratto interessato è stato chiuso al traffico.