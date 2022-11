Nella serata di domenica ad Ardea (Roma), un uomo di 62 anni è morto in un incidente lungo la strada provinciale 601. Ferite anche altre tre persone.

Un terrificante incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 62 anni. La tragedia si è consumata nella serata di domenica lungo la provinciale 601 Ostia-Anzio nel territorio di Ardea, comune della provincia di Roma.

Il 62enne era a bordo di un’auto, condotta dal figlio 20enne, che si è scontrata con un’altra vettura, su cui viaggiava una coppia. I quattro occupanti sono stati trasportati in ospedale, dove purtroppo la vittima è deceduta poco dopo il ricovero per la gravità delle lesioni riportate.

Ardea, scontro tra due auto sulla provinciale 601: morto 62enne, ferite altre tre persone

Un morto e tre feriti. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di domenica 20 novembre lungo la strada provinciale 601 all’altezza di Ardea (Roma). A perdere la vita Rocco Raso di 62 anni.

Stando alle prime ricostruzioni, come riferisce la redazione di Roma Today, Raso viaggiava a bordo di una Fiat 600 alla guida della quale si trovava il figlio, un ragazzo di 20 anni. Per cause ancora da stabilire, all’altezza di un incrocio, l’utilitaria è entrata in collisione con un’altra auto, una Volkswagen Golf su cui viaggiava una coppia che procedeva nell’opposto senso di marcia. Lo scontro è stato violentissimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Precipita un piccolo aereo, 8 vittime: si è schiantato su un quartiere

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente sono arrivate diverse ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai quatto occupanti delle due vetture coinvolte e li hanno trasportati all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto far nulla per il 62enne, deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Studentessa trovata morta in casa: a fare la tragica scoperta le coinquiline

Intervenuti anche i carabinieri della stazione Roma Tor San Lorenzo ed i colleghi della compagnia di Anzio che hanno provveduto ai rilievi ed ora dovranno stabilire le cause dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. I militari dell’Arma, scrive Roma Today, hanno posto sotto sequestro le due auto.