Una studentessa 19enne dell’Università di Sassari è stata trovata senza vita nel pomeriggio di ieri all’interno dell’appartamento dove viveva. Inutili i soccorsi.

Nel primo pomeriggio di ieri, una ragazza è stata trovata priva di vita nell’abitazione dove viveva a Sassari. Si tratta di una studentessa universitaria di 19 anni di Alà dei Sardi. A fare la tragica scoperta sono state le sue coinquiline, entrate nella camera della giovane per controllare se fosse accaduto qualcosa.

Accortesi che la 19enne non dava segni di vita, hanno immediatamente dato l’allarme. Purtroppo, quando i soccorsi del 118 hanno raggiunto l’appartamento era ormai troppo tardi. A stroncare la ragazza sarebbe stato un malore nel sonno.

Si chiamava Francesca Corda, la giovane di 19 anni trovata morta ieri pomeriggio, lunedì 21 novembre, in un appartamento di Sassari. Qui, la 19enne originaria di Alà dei Sardi, si era trasferita per frequentare il primo anno della facoltà di Lettere.

Francesca era tornata nel capoluogo di provincia sardo ieri mattina. Al suo rientro, riporta la redazione de L’Unione Sarda, si era chiusa in camera per riposare, ma non era più uscita. Preoccupate di non vederla, le sue coinquiline hanno provato a bussare alla porta, ma considerate le mancate risposte, sono entrate in stanza rinvenendo la ragazza riversa sul letto priva di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Presso l’abitazione è arrivato un equipaggio del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare la studentessa, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte. Stando ai primi accertamenti, il decesso sarebbe sopraggiunto per un malore che avrebbe colto Francesca nel sonno non lasciandole scampo. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia a cui sono ora affidate le indagini.

A confermarlo potrebbe essere l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre sulla salma nelle prossime ore. Da quanto emerso, scrivono i colleghi de L’Unione Sarda, la giovane pare non soffrisse di alcuna patologia pregressa che potesse far presagire la tragedia.