Auto esce fuori strada, muore Barbara al rally: era la navigatrice

E’ morta Barbara, al rally del Veneto, la donna aveva 53 anni era la navigatrice: il mondo sportivo è sotto shock

Di Alessia Conte

10 Dicembre 2022

Barbara è morta durante la gara, uno shock per tutti

La tragedia si è verificata quest’oggi a Baia Calavena nel Veronese al Rally del Veneto, la donna era la navigatrice del pilota Nicola Cassinardi, trasportato d’urgenza in ospedale, la gara è stata sospesa. L’auto sulla quale viaggiavano era una Peugeot 205 che probabilmente a causa della velocità o di una manovra sbagliata è uscita fuori strada, Barbara Incerti è morta sul colpo, per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante i vari tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, la donna non è sopravvissuta all’urto. Originaria di Reggio Emilia, Barbara non era nuova a questo sport, lo praticava da tempo ed amava provare l’adrenalina del rischio, purtroppo per lei è stata l’ultima gara.