E’ morto sul campo da gioco mentre si disputava Argentina-Olanda, il giornalista Grant Wahl aveva 48 anni. I colleghi sono sotto shock.

Di Alessia Conte

10 Dicembre 2022

Chi era Grant Wahl, il giornalista morto durante la partita Argentina-Olanda

Grant Wahl aveva 48 anni ed è morto durante la partita Argentina-Olanda disputata in Qatar durante i Mondiali di calcio, terminata con la vittoria ai rigori dell’Albiceleste. Il giornalista era presente come cronista sportivo insieme ad altri suoi colleghi, improvvisamente si è sentito male ed è morto davanti gli occhi di tutti. Inutili i soccorsi, quando sono arrivati in pochi secondi essendo già presenti sul campo, era già morto. I sanitari hanno provato a rianimarlo per diverso tempo senza nessun risultato ed hanno dichiarato il decesso.

Grant qualche giorno fa non era stato bene

Grant nei giorni scorsi era stato poco bene, si era già rivolto all’ambulatorio sportivo in quanto accusava sintomi simili ad una bronchite, che tale non era. Al cronista è stato somministrato dello sciroppo per la tosse e dell’ibuprofene, aveva detto ai suoi colleghi di sentirsi meglio, purtroppo però è sopraggiunta la morte.

Il 3 dicembre scorso aveva ammesso di aver sofferto in passato di una “capitolazione involontaria da parte del mio corpo e della mia mente”, dopo la partita tra gli Stati Uniti d’America e l’Olanda. Sulla newsletter aveva avuto modo di raccontare che non era il suo primo mondiale, ne aveva vissuti 8 ed ogni volta si era sentito male, probabilmente per l’adrenalina, Grant cercava solo il modo migliore per portare a termine il suo lavoro che svolgeva ogni giorno con estrema serietà e professionalità.

Al momento le autorità sono in stretto contatto con la famiglia del malcapitato, il mondo dello sport americano è in lutto. Un momento di svago si è trasformato in una vera tragedia, i colleghi sono sotto shock e sulla sua bacheca facebook sono comparsi centinaia commenti di cordoglio, con parole diverse tutti ricordano l’amico Grant Wahl.