La scorsa notte un incidente stradale in provincia di Alessandria è costato la vita a tre ragazzi. Ferite altre quattro persone, di cui due sarebbero in gravi condizioni.

Di Marco Spartà

11 dicembre 2022

Incidente stradale in provincia di Alessandria: tragico bilancio

Tre morti e quattro feriti, di cui due in gravi condizioni. Questo il terrificante bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte sulla strada provinciale 244 nel tratto compreso tra Cabanette e Cantalupo, frazioni del comune di Alessandria.

Le sette persone coinvolte pare viaggiassero tutte a bordo di un’auto che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un passaggio a livello finendo nel giardino di un’abitazione. Nulla da fare all’arrivo dei soccorsi per le vittime. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

Alessandria, auto con sette persone a bordo si schianta fuori strada: tre morti e quattro feriti

Spaventoso incidente la scorsa notte, tra sabato 10 e domenica 11 dicembre, in provincia di Alessandria. Nel sinistro, avvenuto tra le frazioni di Cabanette e Cantalupo lungo la provinciale 244, hanno perso la vita tre ragazzi di 33, 29 e 15 anni, mentre altri quattro sono rimasti feriti, di cui due gravemente.

Stando alle primissime informazioni, riportate da alcune fonti locali tra cui la redazione di Torino Today, i sette viaggiavano tutti a bordo di una vettura, una Peugeot 807 che era stata notata da una pattuglia dei carabinieri, i quali avrebbero intimato l’alt al conducente che, però, non si sarebbe fermato proseguendo la corsa. I militari dell’Arma hanno inseguito la vettura, ma l’automobilista era riuscito a far perdere le proprie tracce. Pochi minuti più tardi, la Peugeot ha sbandato e si è schiantata contro un passaggio a livello terminando la propria corsa nel giardino di un’abitazione.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. Per le tre giovani vittime non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre i quattro feriti sono stati trasportati presso gli ospedali di Alessandria e Novi Ligure, dove ora si trovano ricoverati: due sarebbero in gravi condizioni.

I carabinieri si sono occupati dei rilievi che dovranno determinare con precisione la dinamica del sinistro. Presenti anche i tecnici di Rfi che, scrive Torino Today, hanno provveduto a ripristinare il passaggio a livello danneggiato. Sospesa la circolazione ferroviaria lungo la linea interessata per permettere le operazioni.