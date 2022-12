Ieri mattina all’alba un senzatetto di 55 anni è stato trovato morto in un’ex caserma abbandonata di Verona, dove stava trascorrendo la notte.

Di Marco Spartà

21 dicembre 2022

Morto in un ex caserma: la terrificante scoperta

Un uomo è stato trovato morto ieri mattina all’alba all’interno dell’ex caserma Riva di Villasanta, nel quartiere San Zeno di Verona. Si tratta di un 55enne senza fissa dimora che stava trascorrendo la notte nella struttura abbandonata.

Sono stati altri senzatetto a notare l’uomo riverso al suolo privo di sensi. Chiamato il 118, sul posto è arrivato lo staff medico a cui non è rimasto altro che dichiarare la morte dell’uomo, sopraggiunta molto probabilmente per un malore. Intervenuti anche i carabinieri.

Verona, senzatetto trovato privo di vita nell’ex caserma di Villasanta: aveva 55 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un malore mentre trascorreva la notte in uno stabile abbandonato, dove aveva trovato rifugio. Se n’è andato così un clochard di 55 anni di nazionalità moldava trovato morto all’alba di ieri mattina, martedì 20 dicembre, a Verona.

Il tragico ritrovamento intorno alle 4 all’interno dell’ex caserma Riva di Villasanta, nel quartiere San Zeno, stabile frequentato da molti senzatetto. Secondo quanto riferiscono diverse fonti locali tra cui il quotidiano de L’Arena, l’allarme sarebbe stato lanciato da altre persone presenti nell’edificio che, notando il corpo, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze.

Sono bastati pochi minuti all’equipe medica del 118 per raggiungere l’ex caserma. Qui sono state praticate le manovre di rianimazione, ma per il 55enne non c’è stato nulla da fare: alla fine è stato constatato il decesso.

I carabinieri, accorsi sul luogo, hanno avviato tutti gli accertamenti e sentito gli altri senzatetto per capire cosa potesse essere accaduto all’uomo. Dai primi riscontri del medico legale, secondo quanto riferiscono i colleghi de L’Arena, si sarebbe trattato di una morte per cause naturali: un malore che avrebbe stroncato il clochard nel sonno.

Si tratta del secondo caso simile in poche ore: ieri mattina, intorno alle 7, un senzatetto di 75 anni è stato trovato senza vita su una panchina nel centro di Bologna.