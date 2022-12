Un terribile incidente, avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla statale 211 in provincia di Pavia, è costato la vita ad un ragazzo di soli 22 anni.

Di Marco Spartà

20 dicembre 2022

Ennesimo incidente mortale: la vittima è un 22enne

Un altro incidente mortale, l’ennesimo che aggrava una scia di sangue infinita nel nostro Paese. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica lungo la strada statale 211 nel tratto tra Lomello e San Giorgio Lomellina (Pavia).

Due auto, condotte da un ragazzo di 22 anni e da un 40enne si sono scontrate e successivamente sono finite fuori strada ribaltandosi più volte. Ad avere la peggio il più giovane dei due che è deceduto ieri pomeriggio in ospedale, dove era stato trasportato dai soccorsi.

Pavia, scontro tra due auto sulla statale 211: ragazzo di 22 anni muore in ospedale

Non ce l’ha fatta Federico Cavallari, il ragazzo di 22 anni che era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre lungo la statale 211 tra Lomello e San Giorgio Lomellina, in provincia di Pavia.

La vittima, residente a Trecate (Novara), stava percorrendo la statale alla guida di un’auto che, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, si è scontrata con un’altra vettura, condotta da un 40enne. Un impatto molto violento che ha fatto terminare i due veicoli in un campo adiacente alla carreggiata dove si sarebbero ribaltati più volte.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai due automobilisti, poi trasportati in ospedale: il giovane in condizioni disperate al Policlinico San Matteo di Pavia, mentre il 40enne, ferito meno gravemente, ad Alessandria. Purtroppo, scrive La Stampa, a qualche ora di distanza dal ricovero nel reparto di rianimazione, ieri pomeriggio, il cuore di Federico ha smesso di battere per sempre a causa dei gravi traumi riportati: a nulla sono valsi gli sforzi dei medici di salvarlo. La famiglia ha già dato il consenso per l’espianto e la donazione degli organi.

A condurre i rilevi di legge per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro tra le due vetture gli agenti della Polizia Stradale, accorsi sul posto.