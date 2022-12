Un’auto con a bordo quattro ragazzi, tre 18enni ed uno di 16 anni, si è schiantata contro un muro ieri notte a Caselle Torinese (Torinese): un morto e tre feriti.

Di Marco Spartà

20 dicembre 2022

Incidente nella notte: morto ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di soli 18 anni è morto ed altri tre sono rimasti feriti lievemente la scorsa notte a Caselle Torinese, in provincia di Torino, in un drammatico incidente stradale. I quattro viaggiavano a bordo di un’auto che si è schiantata contro un muro ed ha preso fuoco.

Dopo lo schianto, i tre passeggeri sono riusciti ad uscire dall’abitacolo, mentre il 18enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto carbonizzato. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I soccorritori hanno trasportato i feriti in ospedale, dove ora si trovano ricoverati.

Caselle, auto con a bordo quattro ragazzi si schianta contro un muro: un morto e tre feriti

Incidente mortale la scorsa notte, tra lunedì 19 e martedì 20 dicembre, a Caselle Torinese, comune della provincia di Torino. A perdere la vita Blendi Halili, di soli 18 anni.

La vittima si trovava alla guida di un’auto, una Ford Ka di proprietà dei genitori su cui viaggiavano anche tre amici, due 18enni ed un giovane di 16 anni. Mentre l’auto percorreva via alle Fabbriche, per cause ancora in fase di accertamento, come riferisce la redazione di Repubblica, ha sbandato ed è finita contro il muro di un ex opificio. Un impatto molto violento in seguito al quale l’utilitaria ha preso fuoco. I tre passeggeri sono riusciti a lasciare l’abitacolo, mentre Blendi è rimasto incastrato al suo interno morendo carbonizzato.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorsi del 118. I pompieri hanno spento le fiamme ed hanno estratto il giovane dalle lamiere, ma per lui era ormai troppo tardi. I tre amici, invece, feriti lievemente sono stati trasportati presso l’ospedale di Ciriè.

Ad occuparsi dei rilievi di legge, per ricostruire la dinamica del sinistro, i carabinieri della compagnia di Venaria Reale. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi di Repubblica, non sembrano esserci altri veicoli coinvolti: si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma.