Maglioni di lana: sei sicuro di sapere a che temperatura lavarli? Presta attenzione a questo passaggio per evitare problemi.

di Costanza Bordiga

19 dicembre 2022

Lana, quale temperatura?

La lana è un materiale molto delicato che necessita della massima attenzione. Proprio per questo viene spesso lavata a mano senza l’uso della lavatrice, che tende ad infeltrire o ad allungare troppo i capi. Lavare questo tipo di materiale richiede un’accortezza in più, ma non è impossibile. La prima cosa da sapere è che i capi di lana devono essere lavati a basse temperature. Si consiglia dunque una temperatura non superiore ai 30/40°, in modo che il materiale conservi la sua lucentezza ed elasticità.

Ma esiste anche un trucco piuttosto utile per lavare i vostri capi al meglio. Scopriamo quale.

Maglioni di lana: il trucco per lavarli al meglio

Il modo migliore per lavare i maglioni di lana è quello di immergerli prima in una soluzione di acqua a bassa temperatura. Riempite dunque una bacinella di acqua tiepida e versatevi dentro un bicchiere di aceto e un cucchiaio di bicarbonato. A questo punto immergete i vostri maglioni e lasciate in ammollo per almeno un’oretta.

Un altro segreto è quello di ridurre al minimo la centrifuga per evitare un’eccessiva trazione. Selezionate dunque la modalità “lana” se ne avete la possibilità, altrimenti disattivate direttamente la centrifuga e strizzate con delicatezza i capi alla fine del lavaggio. È possibile che i vostri capi appaiano sfibrati e ruvidi quando ancora bagnati, ma se avrete eseguito correttamente questi passaggi, essi dovrebbero riacquistare la loro originaria morbidezza una volta asciutti.

Non dimenticare di usare un ammorbidente in aggiunta al vostro sapone per la lavatrice. Il segreto è quello di non esagerare (altrimenti si otterrà l’effetto contrario), ma di aggiungerne solo un po’ ad ogni lavaggio per aumentare la morbidezza dei vostri capi. Scegliete la fragranza che più vi aggrada e che vi piacerebbe sentire sui vostri capi.