Un operaio di 42 anni è stato trovato morto nella mattinata di ieri all’interno di una stanza d’albergo di Vicenza. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Di Marco Spartà

20 dicembre 2022

Operaio trovato morto in un albergo: inutili i soccorsi

Un dramma quello avvenuto ieri mattina a Vicenza, dove un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all’interno di una stanza d’albergo. L’allarme è scattato quando i titolari dell’azienda, di cui era dipendente l’uomo, non lo hanno visto arrivare a lavoro.

A quel punto, presso la struttura ricettiva si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma per il 42enne, trovato riverso sul letto della camera, era ormai troppo tardi. Dai primi riscontri, sarebbe stato un malore nel sonno a stroncarlo.

Vicenza, dramma all’interno di un albergo: operaio trovato morto nella stanza dove alloggiava

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un malore nel sonno mentre dormiva in un albergo di Vicenza. Se n’è andato così Fiorello De Michele, operaio di 42 anni originario di Canistro, nella provincia dell’Aquila, che lavorava nel capoluogo veneto. Il 42enne è stato trovato morto all’interno della stanza dove alloggiava nella mattinata di ieri, lunedì 19 dicembre.

Tutto è partito, scrivono i colleghi de Il Messaggero, quando i titolari dell’azienda metalmeccanica per la quale lavorava De Michele non lo hanno visto presentare a lavoro e, considerate anche le mancate risposte al telefono, si sono precipitati presso la struttura ricettiva. Qui la terrificante scoperta: l’operaio riverso sul letto della stanza. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Sul posto, la centrale operativa ha inviato un equipaggio del 118. I sanitari hanno provato disperatamente provato a rianimare De Michele, ma ogni tentativo non ha dato esito: alla fine hanno dovuto arrendersi dichiarandone la morte. Secondo quanto appurato dal medico legale, scrive la redazione de Il Messaggero, si tratterebbe di un decesso per cause naturali: un improvviso malore che non avrebbe lasciato scampo al 42enne.

Sconvolta la comunità di Canistro per la morte di De Michele che lascia la compagna ed un figlio che aveva avuto da un precedente matrimonio.