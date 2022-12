Muore a 6 anni, in pericolo di vita la sorellina: la scoperta agghiacciante

E’ morto a soli 6 anni mentre la sorellina è in pericolo di vita con gravi ustioni su tutto il corpo, a fare la tragica scoperta è stata la nonna.

Di Alessia Conte

19 Dicembre 2022

La nonna scopre i suoi nipotini, la vicenda

Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto a due fratellini, il maschietto di 6 anni è morto mentre la sorellina verte in condizioni gravissime di salute in ospedale con diversi ustioni su gran parte del corpo. A trovare i piccoli è stata la nonna venerdì scorso, purtroppo la loro morte evidenzia una storia di abusi e maltrattamenti, le autorità locali intervenute hanno trovato il bambino di 6 anni seppellito sotto alcune assi di legno e la bambina ustionata anche sul cuoio capelluto.

Un ritrovamento agghiacciante, ecco dove

La tragedia si è consumata negli Stati Uniti, in Arkansas. La nonna dei due bambini aveva cercato in tutti i modi di ottenere la custodia dei minori dal momento che in famiglia gli abusi ed i maltrattamenti erano azioni quotidiane. Purtroppo però la donna non l’ha ottenuta, era solita andare a trovare i suoi nipotini per accertarsi delle loro condizioni di salute, l’ultima volta ha fatto la raccapricciante scoperta.

I bambini vivevano in un appartamento del Kansas con la famiglia, ha visto cos’era successo ed ha avvertito la polizia che ha iniziato a perlustrare la zona, il bambino è stato trovato in avanzato stato di decomposizione seppellito sotto alcune travi del corridoio.

La madre delle due vittime è Ashley Roland, 28 anni, è stata arrestata ed accusata di omicidio, manomissione di prove fisiche e abusi sui minori, con lei anche il fidanzato Nathan Bridges, 33 anni, entrambi sono attualmente detenuti in attesa di giudizio nella prigione di Lee.

A quanto pare il bambino è morto più di 3 mesi fa ma bisogna effettuare un esame autoptico per capire la causa del decesso. La bambina invece è stata bruciata su diverse parti del corpo.