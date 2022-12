Il panettone più buono del 2022 costa meno di 5euro: dove acquistarlo

Siamo nel pieno delle feste natalizie ed il dolce per eccellenza, il panettone, non può di certo mancare. Oggi vogliamo indicarti quello più buono e che costa meno di 5 euro.

Di Alessia Conte

19 Dicembre 2022

Come nasce il panettone? Storia di una lunga tradizione

Il panettone ha origini molto antiche, è il dolce per eccellenza che meglio rappresenta le festività natalizie. La sua nascita è legata ad una leggenda e pare che il panettone sarebbe nati alla corte di Ludovico il Moro, signore di Milano nel XV secolo. La storia narra che era la Vigilia di Natale per il consueto banchetto il cuoco della famiglia Sforza bruciò per distrazione un dolce che stava preparando per la cena. Per evitare che nulla venisse servito alla fine del pasto, Toni, uno sguattero della cucina, decise di utilizzare un panetto di lievito che aveva conservato per altre occasioni al quale aggiunse farina, uvetta, uova, zucchero e canditi. L’impasto risultò molto soffice e dall’aspetto gradevole, dopo averlo cotto lo servì, piacque così tanto che venne soprannominato “pan di Toni”, successivamente panettone.

Qual è il panettone più economico dell’anno? Non l’avresti mai detto

POTREBBE INTERESSSRTI ANCHE:

Ecco perchè oggi nessuno rinuncia a questa prelibatezza simbolo delle feste. Nel tempo la tecnica per produrre il panettone si è affinata ed ogni pasticcere ha deciso di dare un tocco di originalità a questo dolce, in questa evoluzione anche la grande distribuzione alimentare si è adeguata e numerose aziende dolciarie hanno iniziato a vendere i loro prodotti nei supermercati.

In base ad una classifica di Altroconsumo, oggi siamo in grado di dirvi qual è il panettone più buono e soprattutto il più economico, a quanto pare ad unire qualità e convenienza è l’azienda Duca Moscati che potete acquistare all’Eurospin alla modica cifra di 4,64 euro. Segue poi quello delle Tre Marie, venduto a 12,65 euro ed infine il Bauli, venduto a 7,96 euro.

Tra qualche giorno sarà Natale, correte a fare scorta di queste prelibatezze e non dimenticate di aggiungere come accompagnamento un’ottima crema al mascarpone che renderà tutto più buono.