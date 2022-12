Nella mattinata di oggi a Milano, un uomo di 35 anni è stato assassinato all’interno del bar che gestiva nel quartiere Corvetto. Indaga la Polizia.

Di Marco Spartà

19 dicembre 2022

Omicidio in mattinata: uomo ucciso nel suo bar

Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella mattinata di oggi a Milano. La vittima sarebbe un 35enne di nazionalità straniera assassinato all’interno del bar che gestiva, sito nel quartiere Corvetto.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. All’arrivo dello staff medico, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ora si sta indagando per risalire alla dinamica del delitto e rintracciare il killer, datosi alla fuga subito dopo.

Milano, orrore all’interno di un bar: ucciso a colpi di pistola il gestore, aveva 35 anni

Orrore questa mattina, lunedì 19 dicembre, a Milano, dove un uomo è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco all’interno di un bar in via Bessarione, nel quartiere Corvetto. Si tratta di un 35enne cinese che gestiva l’attività.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, come riporta la redazione di Milano Today, qualcuno sarebbe entrato nel locale ed avrebbe esploso diversi colpi di pistola, almeno quattro, all’indirizzo della vittima che si è accasciata al suolo. Subito dopo il delitto, il killer ha fatto perdere le sue tracce.

Presso il bar sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 e gli agenti della Polizia del capoluogo lombardo. I sanitari hanno rinvenuto il 35enne riverso al suolo in una pozza di sangue: inutile ogni tentativo di strapparlo alla morte. Per gli accertamenti sono arrivati anche gli uomini della Scientifica.

Ora gli investigatori hanno già avviato le indagini che dovranno ricostruire la dinamica esatta del delitto e risalire al movente di quella che per gli inquirenti avrebbe i tratti di un’esecuzione. Iniziata anche la caccia all’uomo per rintracciare l’assassino. Maggiori dettagli potrebbero emergere dai filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza poste in zona.

Sotto choc i residenti del quartiere del capoluogo: il 35enne che, riporta Milano Today, lascia la moglie ed un figlio piccolo, era molto conosciuto.