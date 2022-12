In un appartamento di Coverciano, a Firenze, una coppia di coniugi è stata trovata morta: a scoprire i cadaveri il figlio che ha lanciato l’allarme.

Di Marco Spartà

18 dicembre 2022

Terribile scoperta in un appartamento: trovati i cadaveri di una coppia

Dramma a Firenze, dove una coppia di anziani è stata trovata morta all’interno dell’abitazione dove viveva. Si tratta di due coniugi, entrambi di 80 anni. L’allarme è scattato quando il figlio è andato a trovare i genitori scoprendo i loro cadaveri.

Sul caso sono in corso le indagini della Polizia che dovrà appurare quanto accaduto nell’appartamento. Da una prima ipotesi sembra possa essersi trattato di un omicidio-suicidio: a sostegno di tale tesi, un biglietto lasciato dal marito in cui si scusava per quanto avvenuto.

Firenze, coppia trovata morta in casa dal figlio: potrebbe essersi trattato di un omicidio-suicidio

I cadaveri di un uomo di 80 anni e della moglie, sua coetanea, sono stati rinvenuti nella loro abitazione, sita in via Falcucci, nella zona di Coverciano a Firenze.

A fare la terrificante scoperta, come riporta la redazione di Firenze Today, sarebbe stato il figlio della coppia che, recatosi presso l’appartamento, ha rinvenuto i corpi dei genitori: quello del padre sulle scale, mentre quello della madre all’interno dell’abitazione. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo toscano. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due coniugi. Accorsi anche gli uomini della Scientifica che hanno provveduto agli accertamenti del caso.

Ora la Procura della Repubblica di Firenze sta indagando per determinare le cause del decesso. Dai primi riscontri, scrive Firenze Today, potrebbe essersi trattato di un omicidio-suicidio: l’80enne avrebbe strangolato la moglie e successivamente si sarebbe impiccato. Ad avvalorare l’ipotesi sarebbe un biglietto ritrovato in casa, dove pare che l’uomo chiedesse scusa per il gesto.

L’autorità giudiziaria, per far luce sulla tragedia, ha già stabilito l’esame autoptico sulle salme, trasferite in obitorio.