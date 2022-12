La scorsa notte ad Acireale, in provincia di Catania, un ragazzo di 16 anni è morto sul colpo in un tragico incidente stradale avvenuto ad un incrocio.

Di Marco Spartà

18 dicembre 2022

Incidente mortale nella notte: la vittima è un 16enne

Una vita spezzata nel fiore degli anni in un terribile incidente stradale. È accaduto la scorsa notte ad Acireale, in provincia di Catania, dove un 16enne è morto in seguito allo scontro tra il suo scooter ed un Suv avvenuto ad un incrocio.

A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi che, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso dell’adolescente, sopraggiunto sul colpo. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi e gli accertamenti del caso.

Acireale, violento scontro tra scooter e Suv ad un incrocio: ragazzo di 16 anni perde la vita

Gravissimo incidente stradale la scorsa notte, tra sabato 17 e domenica 18 dicembre, ad Acireale, centro della provincia di Catania. Nello scontro ha perso la vita un ragazzo di soli 16 anni, di cui non è stata resa nota l’identità.

Secondo le primissime informazioni, apprese dalla redazione del quotidiano La Sicilia, il 16enne era alla guida di uno scooter, un Honda Sh, e stava percorrendo viale Kennedy. Per cause ancora da determinare, all’altezza dell’incrocio con Corso Italia, in pieno centro storico, il mezzo a due ruote è entrato in collisione con un Suv, un Audi Q8 condotta da un ragazzo di 23 anni. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare dalla sella il 16enne finito poi sull’asfalto.

Lanciato l’allarme, sul posto si è precipitato un equipaggio del 118. I sanitari hanno provato a rianimare lo scooterista, ma ogni tentativo non ha dato l’esito sperato: alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte, che sarebbe sopraggiunta sul colpo.

Oltre ai soccorritori, scrive il quotidiano La Sicilia, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale del comune del catanese ed i carabinieri della stazione locale che hanno condotto i rilievi per stabilire con precisione la dinamica e le cause dello scontro costato la vita al giovane.