Tragico incidente, coinvolti diversi giovani: due sono morti

Un tragico incidente ha coinvolto diversi giovani, due di questi sono morti mentre gli altri due sono in pericolo di vita: il bilancio drammatico.

Di Alessia Conte

17 Dicembre 2022

Chi sono le vittime dello spaventoso incidente nel brindisino

Uno schianto terribile ha portato via due ragazzi, 32 e 18 anni, l’impatto è avvenuto Brindisino sulla ss 16 San Pietro Vernotico- Brindisi, all’altezza della piccola frazione di Tuturano. A perdere la vita sono Luigi Raffaele Marangio residente a San Pietro Vernotico, 18 anni e Augustine Kwadwo Kona, 32 anni, originario del Ghana. All’ospedale in codice rosso sono stati trasportati altri due giovani coinvolti in gravissime condizioni, mentre altri due, in totale otto le persone coinvolte, non sarebbero in pericolo di vita, questi ultimi hanno poco più di 20 anni.

La dinamica dello scontro fatale

La dinamica dello schianto è agghiacciante, le vittime erano rispettivamente alla guida di due veicoli. Con Marangio stavano viaggiando cinque persone, tra le quali i due 20enni ricoverati presso l’ospedale Perrino in gravissime condizioni di salute, tre persone invece viaggiavano con Augustine.

Dopo l’impatto fatale è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso, diverse ambulanze ed i vigili del fuoco. Nello scontro sarebbe stata coinvolta una terza auto, il conducente di quest’ultima non avrebbe riportato alcun trauma e starebbe bene.

Le auto coinvolte sono state completamente distrutte la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore. Sia il 18enne che il 32enne sono morti sul colpo durante l’urto, tutti i tentativi dei medici di rianimarli sono stati purtroppo vani. Attualmente i tre mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara, solo la perizia riuscirà a far luce su quali siano state le reali cause del violentissimo scontro. Da una primissima ricostruzione pare che ci sia stato un frontale tra le auto guidate dalle vittime ed un successivo tamponamento della terza auto ma al momento resta solo un’ipotesi da confermare o smentire.