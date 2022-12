Mihajlovic, il saluto di Arianna commuove il web. Una lunga storia d’amore durata 26anni

Mihajlovic è morto, è stata data a bruciapelo, nella giornata di ieri, la triste fine dell’ex calciatore ed allenatore. Il web è ancora attonito.

Di Alessia Conte

17 Dicembre 2022

La malattia che non ha dato scampo a Mihajlovic

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 dicembre, è venuto a mancare Sinisa Mihajlovic, a Roma all’età di 53 anni. A stroncarlo in poco tempo è stata una gravissima malattia, una leucemia mieloide acuta che aveva scoperto per caso nel 2019 mentre giocava a padel. Nel tempo si è sottoposto a numerose cure per ridurre i rischi di mortalità, purtroppo però le sue condizioni di salute sono peggiorate vertiginosamente. La leucemia di cui soffriva è un tumore del sangue, che si sviluppa nel midollo osseo nel sangue, nel sistema linfatico e in altri tessuti. I campanelli d’allarme, ovvero i sintomi di questa malattia sono, stanchezza perenne, ematomi, febbre e malessere in generale, è possibile capire se si è affetti da questa leucemia con degli esami specifici prescritti dal medico.

Il saluto di sua moglie Arianna commuove il web

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sinisa Mihajlovic lascia la moglie Arianna e 6 figli. L’ex campione e la sua anima gemella si sono sposati 26 anni fa, poi nel 2005 si sono risposati con rito ortodosso, Sinisa ha amato follemente la sua famiglia fino all’ultimo istante della sua vita.

In queste ore circola sul web il saluto che Arianna ha postato sui social per suo marito, parole piene di dolore ma anche di amore, che hanno commosso tutti, indipendentemente dalla simpatia calcistica o meno: «Quando non sarai più parte di me , ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle , allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte».

Anche la figlia Virginia ha atteso qualche ora prima di ricordare e salutare suo padre, sui social ha scritto: «Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic. Fa troppo, troppo male».