Ieri pomeriggio a Capriolo, in provincia di Brescia, una giovane madre è deceduta dopo essere stata investita da due veicoli mentre attraversava la strada.

Di Marco Spartà

16 dicembre 2022

Una giovane donna di 38 anni è morta dopo essere stata investita da due auto mentre attraversava la strada per rientrare a casa. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Capriolo, in provincia di Brescia, lungo la statale 469.

La 38enne è stata prima centrata da un’auto finendo sull’asfalto e, pochi istanti dopo, travolta da un altro veicolo in transito. Quando i sanitari del 118 si sono portati sul luogo della tragedia per la giovane donna era ormai troppo tardi. Intervenuta anche la Polizia Locale.

È Viktoriia Hladkoskok, 38enne di origine ucraina che da anni era residente in Italia, dove lavorava come domestica, la vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 15 dicembre, a Capriolo (Brescia).

La donna aveva appena terminato di lavorare e stava rientrando presso la propria abitazione a piedi. Durante il tragitto, lungo la strada statale 469, riporta la redazione di Today, avrebbe deciso di attraversare la carreggiata, ma è sopraggiunta una vettura che l’ha investita facendola terminare sull’asfalto. A quel punto è sopraggiunta un’altra auto che l’ha travolta una seconda volta.

Tempestivo l’arrivo dell’equipe medica del 118. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione che, purtroppo, non hanno dato l’esito sperato: alla fine si sono dovuti arrendere dichiarando la morte di Viktoriia, sopraggiunta per le gravissime lesioni riportate.

Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi per stabilire con certezza la dinamica dell’incidente, alla base del quale potrebbe esserci la scarsa visibilità in zona. La salma della vittima è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vittima lascia il compagno, con il quale conviveva, ed un figlio minorenne che, come riporta Today, vive in Ucraina e a breve sarebbe arrivato in Italia per rivedere la madre.