Era scomparso nel nulla sabato scorso, poi il tragico ritrovamento: Carlo Solofra è morto. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Di Alessia Conte

15 Dicembre 2022

Il ritrovamento di Carlo Solofra

Il corpo di Carlo Solofra è stato ritrovato questa mattina verso le 12.30, il giovane era incastrato in alcuni rami del canale Sarzana (SP). Come ci sia arrivato lì è ancora tutto da chiarire. Il corpo è stato riconosciuto dai familiari dell’uomo che hanno lanciato l’allarme sabato scorso, quando dopo aver fatto festa con gli amici, non è più rincasato.

Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, sul luogo del ritrovamento, oltre ai carabinieri, anche il medico legale ed il magistrato della Procura della Spezia. In questi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo del malcapitato per essere certi della causa del decesso.

Carlo aveva 43 anni e lavorava come cameriere a Montemarcello, dopo aver trascorso la serata con amici in un locale tra la Liguria e la Toscana, non ha fatto più ritorno a casa dove viveva con la madre.

La vicenda e la testimonianza di un amico a Chi l’ha visto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

I microfoni di Chi l’ha Visto, programma in onda su Rai 3, che vede alla conduzione Federica Sciarelli, ha ascoltato un amico che sabato sera è uscito con Carlo ed ha trascorso le ultime ore della sua vita con lui.

L’uomo, di nome Marco, dice di aver visto l’ultima volta Carlo verso le 3.00 di notte in pista da ballo con tutti gli altri della comitiva. Carlo era felice, si stava divertendo, non aveva litigato con nessuno ma nel bel mezzo della festa si è allontanato e gli amici hanno perso le sue tracce.

Il ragazzo della sicurezza l’ha visto allontanarsi da solo, Marco non sa bene per quale motivo Carlo abbia scelto di rincasare a piedi, il motivo più plausibile è la vicinanza della sua abitazione alla discoteca ma anche su questo, gli inquirenti devono chiarire determinati aspetti.