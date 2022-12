Gaia Randazzo, le parole della madre sono un colpo al cuore : “adesso compro le creme e..”

Pare che Gaia Randazzo, la ragazza scomparsa dal traghetto Genova-Palermo, tra il 10 e l’11 novembre si sia suicidata. Le parole della madre sono uno shock.

15 Dicembre 2022

L’ipotesi del suicidio è sempre più vera, Gaia Randazzo sarebbe morta così

L’ipotesi del suicidio diventa una certezza, pare sia morta così Gaia Randazzo, la ragazza di 20 anni scomparsa dal traghetto Genova-Palermo tra la sera del 10 e dell’11 novembre. Quel che è strano è come siano andati i fatti, la mamma ha commentato durante la trasmissione Chi l’ha Visto su Rai 3, un messaggio che sarebbe stato scritto ma non inviato dalla ragazza. Quel che sappiamo è che Gaia si era lasciata da poco con il fidanzatino, era un giovane amore che aveva i suoi alti e bassi, ma nulla avrebbe fatto pensare ad una fine simile dal momento che la ventenne è sempre stata gioviale ed innamorata della vita.

Le parole di sua madre sono un colpo al cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Dalle varie indagini, nella notte della scomparsa, è emerso che Gaia abbia dormito con il fratellino sulle poltrone di uno dei ponti del grande traghetto, poi sia scomparsa nel nulla. La cosa strana è che le telecamere di videosorveglianza non mostrano mai la ragazza che vaga tra i corridoi e che si sia buttata dal traghetto in movimento.

Ad ogni modo è stato postato sulla pagina Instagram di Chi l’ha Visto, un video di Gaia pubblicato sulla piattaforma di Tik tok poche ore prima di scomparire. La ragazza sembra essere in stato confusionale, a tal proposito viene riportato: “C’è un video in cui lei si riprende, ma non si capisce niente. Anche i messaggi non provano nulla”, dice la mamma in diretta.

Oltre a questo video pare che Gaia prima di suicidarsi abbia visitato online un sito di creme, su questo aspetto la madre, sempre in diretta su Chi l’ha Visto, ha commentato: “Adesso vedo le creme e poi mi vado a suicidare…”, insomma, un’ipotesi non plausibile per la donna che è ancora sicura del fatto che sua figlia non si sia uccisa.