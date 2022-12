Aveva solo 23 anni il ragazzo trovato morto ieri sera nella sua abitazione di San Costanzo, in provincia di Pesaro. Indagini in corso.

Di Marco Spartà

14 dicembre 2022

Ragazzo trovato morto: l’allarme lanciato dai vicini

Sconvolta la comunità di San Costanzo, in provincia di Pesaro, dove un ragazzo di soli 23 anni è stato trovato morto ieri sera nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato la luce accesa in casa ormai da giorni.

Sul luogo indicato sono arrivati i soccorritori ed i carabinieri che, entrati in casa, hanno fatto la terribile scoperta: il corpo del giovane riverso in camera da letto. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Sul decesso sono in corso le indagini dei militari dell’Arma.

San Costanzo, ragazzo di 23 anni trovato morto nella sua abitazione: ipotesi suicidio

Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nella casa dove viveva. Il dramma nella serata di ieri, martedì 13 dicembre, a San Costanzo, piccolo centro della provincia di Pesaro.

Tutto è partito, scrive la redazione Leggo, quando alcuni vicini di casa hanno notato la luce della casa del giovane ormai accesa da giorni. Una circostanza che ha insospettito i residenti, i quali hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze.

Presso l’abitazione sono arrivati una squadra dei vigli del fuoco, un equipaggio del 118 e le pattuglie dei carabinieri. I soccorritori, forzata la porta d’ingresso, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 23enne riverso in camera da letto. Vano ogni tentativo di rianimazione da parte dell’equipe medica che ha potuto solo constatarne il decesso.

I militari dell’Arma hanno, dunque, attivato le indagini per determinare nel dettaglio la dinamica del drammatico episodio e chiarire le cause della morte. Dai primi riscontri, riporta Leggo, pare possa essersi trattato di un gesto estremo da parte del ragazzo, originario di Venezia che lavorava presso un ristorante di Marotta.

Dolore e sconforto tra i residenti del paese in provincia di Pesaro, una volta appresa la terribile notizia della morte del 23enne.