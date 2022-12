Presa a martellate in testa, fermato il marito | Trovato cadavere carbonizzato, indagini in corso

A Siena un marito ha preso a martellate in testa la moglie. A Pistoia è stato ritrovato un cadavere carbonizzato, si indaga sull’omicidio.

Di Alessia Conte

13 Dicembre 2022

Il marito la prende a martellate in testa, è stabile

Siena è sconvolta dalla ferocia con la quale un uomo ha preso a martellate in testa la moglie. Un vero e proprio raptus di follia omicida, la donna di 48 anni è stata aggredita brutalmente ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale Le Scotte tramite un elisoccorso, è stata operata d’urgenza, le ferite alla testa erano molto gravi ma si è stabilizzata. L’uomo invece è un operaio di 53 anni, al momento fermato dai carabinieri di Cortona ed è in stato confusionale.

Con violenza l’uomo ha inferto diverse martellate alla donna che per fortuna si è stabilizzata. La furia si è scatenata durante una lite, i due sono in procinto di separarsi, così come la donna, anche l’uomo è in osservazione in ospedale sottoposto ad accertamenti.

Trovato un cadavere carbonizzato, si indaga a Pistoia

Questa mattina a Buggiano (Pistoia) nella frazione Colle, è stato trovato un cadavere di un uomo senza vita, parzialmente carbonizzato e con diverse ferite sul corpo inferte con un’arama da taglio. Il ritrovamento è avvenuto per caso in una zona boscosa nella Valdinievole. L’allarme è stato dato da alcuni passanti, che si sono accorti del corpo ed hanno avvisato le forze dell’ordine, al momento il figlio della vittima è sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Da quello che emerge da una prima ipotesi da parte degli inquirenti, l’uomo è in cura per problemi psichiatrici anche se attualmente una documentazione medica che indichi lo stato del ragazzo non è definitiva. A quanto pare domenica scorsa i due uomini si sono incontrati e presumibilmente il ragazzo avrebbe preso a coltellate il padre e poi avrebbe bruciato il corpo per coprire le tracce.