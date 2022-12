Questa mattina a Brescia, un uomo di 83 anni è stato trovato privo di vita nella stanza d’albergo dove stava alloggiando. Sul posto gli agenti della Polizia ed i soccorsi.

Di Marco Spartà

13 dicembre 2022

Terrificante scoperta in albergo: anziano trovato morto nella camera dove alloggiava

Tragedia a Brescia, dove il corpo senza vita di un uomo di 83 anni è stato trovato all’interno di una stanza d’albergo. La scoperta nella mattinata di oggi quando alcuni dipendenti avrebbero bussato alla porta e, non ricevendo risposta, hanno contattato i soccorsi.

Sul posto si è precipitata un’equipe medica del 118 che, fatto ingresso in camera, hanno provato a rianimare l’anziano. Dopo svariati tentativi, però, si è dovuta arrendere dichiarandone la morte che sarebbe sopraggiunta per un malore nel sonno. Presente anche la Polizia.

Brescia, non scende per la colazione: 83enne trovato privo di vita in una stanza d’albergo

Un malore mentre dormiva nella camera d’albergo, dove stava alloggiando. Se n’è andato così un uomo di 83 anni, di cui non si conoscono le generalità, trovato morto questa mattina, martedì 13 dicembre, in un hotel di Brescia, sito in via Pietro dal Monte.

L’allarme, secondo quanto appreso dai colleghi di Brescia Today, sarebbe scattato intorno alle 9, dopo che l’uomo non si sarebbe presentato per la colazione. Alcuni dipendenti, per capire se fosse successo qualcosa, avrebbero bussato alla porta dell’anziano, ma non ricevendo risposte hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Purtroppo, i timori iniziali si sono rivelati fondati. Quando presso la struttura ricettiva sono arrivati gli operatori sanitari del 118 per l’83enne era ormai troppo tardi. I medici hanno provato disperatamente a rianimarlo, ma poco dopo hanno dichiarato il decesso. Dai primi riscontri, si tratterebbe di una morte per cause naturali: l’anziano sarebbe stato colto da un malore fatale nel sonno.

Ad occuparsi degli accertamenti sono stati gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo di provincia lombardo, accorsi sul posto. Accertata la morte per cause naturali secondo quanto si legge su Brescia Today, l’autorità giudiziaria non ha disposto nessun altro esame sulla salma.