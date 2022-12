Un uomo di 93 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, in seguito ad un incendio scoppiato nel suo appartamento.

Di Marco Spartà

13 dicembre 2022

Incendio nell’appartamento: 93enne trovato morto

Intrappolato tra le fiamme all’interno della sua abitazione, dove era divampato un incendio. Così ha perso la vita un uomo di 93 anni nella mattinata di ieri a Castellammare del Golfo, comune della provincia di Trapani.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari che erano andati a trovare l’anziano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, ma al loro arrivo per il 93enne era ormai troppo tardi: il suo corpo è stato trovato carbonizzato.

Ieri mattina, lunedì 12 dicembre, un uomo è morto in seguito ad un incendio divampato all’interno del suo appartamento a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Si tratta di un 93enne che viveva da solo.

L’anziano, secondo i primi accertamenti, come appreso dalla redazione de Il Giornale di Sicilia, si trovava seduto sulla poltrona quando improvvisamente è scoppiato il rogo. Purtroppo, il 93enne non è riuscito a mettersi in salvo ed è rimasto intrappolato tra le mura domestiche. Ad accorgersi della tragedia sono stati alcuni parenti, giunti presso l’abitazione, quando ormai le fiamme si erano estinte da sole.

Lanciata la segnalazione, sul posto sono accorsi le squadre dei vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione locale. Al loro arrivo per la vittima non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato trovato carbonizzato ed il medico legale ha potuto solo constatarne il decesso.

I militari dell’Arma ed i tecnici dei vigili del fuoco hanno provveduto agli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio. Dai primi riscontri, riporta Il Giornale di Sicilia, a dare origine alle fiamme sarebbe stato un corto circuito.

Constatata la tragedia, l’autorità giudiziaria non ha disposto ulteriori esami sulla salma ed ha firmato il nullaosta per la restituzione ai familiari che potranno procedere con le esequie.