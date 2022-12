Emergono dettagli gravissimi in merito alla sparatoria di Roma avvenuta ieri intorno alle 9.30 del mattino, c’è stata una falla nel sistema.

Di Alessia Conte

12 Dicembre 2022

Cos’è successo a Roma durante una riunione di condominio

Verso le 9.30 di ieri mattina, domenica 11 dicembre, Claudio Campiti, ha sparato all’impazzata durante una riunione condominiale che si stava svolgendo in un bar zona Colle Salario, quartiere a Nord Est della Capitale, in via Monte Gilberto. L’uomo ha ammazzato tre donne, la presidentessa del Consorzio Valle Verde, la segretaria e la commercialista del Consorzio. Le tre vittime si chiamavano Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi, Nicoletta Golisano. Una quarta donna è stata ferita gravemente ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ora è in prognosi riservata. Ancora non sono noti i motivi del folle gesto ma alcuni testimoni hanno evidenziato come l’uomo si trovasse in stato confusionale ed abbia iniziato a sparare all’impazzata urlando: “Vi ammazzo tutti”. Solo quando l’arma si è inceppata ha smesso di premere il grilletto.

La falla nel sistema, rubata un’arma al poligono

Dalle primissime ricostruzioni si evidenzia una falla nel sistema di sicurezza, Claudio Campiti è riuscito a rubare l’arma nello storico poligono della Capitale, nessuno si è effettivamente accorto se l’uomo dopo essersi esercitato a sparare, avesse consegnato l’arma.

L’uomo si è recato presso il Tiro a Segno Nazionale di Tor di Quinto, dov’era iscritto regolarmente, ha aspettato che aprisse, ha pagato, come di consueto, in segreteria la quota per accedere alla linea di tiro, ha lasciato il suo documento di identità in armeria ed ha ritirato la pistola Glock, una semiautomatica contenente 16 colpi ed ha acquistato altri proiettili nello stesso stabile.

Purtroppo però Claudio non si è esercitato come suo solito ma si è allontanato, si è diretto in località Fidene ed ha aperto il fuoco all’impazzata provocando una strage. Il poligono in questione al momento è stato sequestrato dai carabinieri per le indagini, l’uomo è in stato di fermo. La sicurezza sta cercando di capire dove sia stato il problema e dove si sia creata la falla che ha permesso al killer di agire indisturbato.