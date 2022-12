Un ragazzo di 24 anni è stato trovato senza vita la notte scorsa in un parcheggio di Ostia, frazione di Roma. Sul posto la Polizia per le indagini.

Di Marco Spartà

12 dicembre 2022

Dramma in un parcheggio: ragazzo trovato morto

Riverso al suolo all’interno di un parcheggio. Così è stato trovato senza vita un ragazzo di 24 anni la scorsa notte ad Ostia, frazione del comune di Roma. A notare il corpo è stato un passante che ha subito chiamato il numero unico per le emergenze.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Le indagini che dovranno determinare le cause della morte sono ora affidate agli agenti della Polizia di Stato.

Ostia, cadavere di un ragazzo di 24 anni trovato in un parcheggio: indaga la Polizia di Stato

Un ragazzo di 24 anni, di cui non si conosce l’identità, è stato trovato morto la scorsa notte, tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre, ad Ostia, frazione di Roma.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto, secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, all’interno di un parcheggio riverso al suolo da un passante. Quest’ultimo, notando il cadavere, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Presso il parcheggio sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. L’equipe medica ha provato a rianimare il 24enne, ma ogni sforzo non è servito a nulla: alla fine si è dovuta arrendere dichiarandone la morte. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato locale che hanno provveduto agli accertamenti del caso per stabilire le cause del decesso e risalire all’identità del giovane.

A far luce sulla vicenda potranno essere i risultati dell’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria sulla salma, trasferita in obitorio. Da quanto appurato al momento, non sarebbero stati trovati segni di violenza sul cadavere. Non è esclusa alcuna ipotesi, ma momento, riferisce la redazione di Fanpage, quella più accreditata sarebbe quella di una morte per cause naturali, forse un malore improvviso che avrebbe colto il 24enne mentre si trovava nel parcheggio non lasciandogli alcuno scampo.